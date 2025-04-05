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Wildberries запустил WB Pay для быстрой оплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Маркетплейс Wildberries запустил сервис WB Pay для быстрой и удобной оплаты на сторонних сайтах и в приложениях, сообщает пресс-служба компании.

WB Pay уже доступен всем покупателям с мобильным приложением Wildberries. Увидев кнопку WB Pay в любом онлайн-магазине, пользователи могут совершить оплату всего в несколько кликов, отмечается в сообщении.

В настоящее время WB Pay тестируется на партнерских сайтах, в дальнейшем их количество значительно вырастет. При оплате с WB Pay покупки совершаются с уже сохраненных карт в личном кабинете на Wildberries.

Достаточно нажать на кнопку WB Pay в интерфейсе интернет-магазина, в один клик перейти в приложение Wildberries с помощью всплывающего пуша и подтвердить оплату. Также покупатель может сохранить WB Pay для оплаты в конкретном магазине.

Техническое и платежное обеспечение работы сервиса осуществляет «Вайлдберриз Банк». Подчеркивается, что WB Pay не передает интернет-магазинам платежные и иные данные пользователя.

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pepelmetal

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Nik3316

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