«Битцевский маньяк» намерен признаться в новых убийствах

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», готов признаться еще в 11 убийствах, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

«Пичушкин заявил о готовности дачи признательных показаний о совершении им 11 убийств мужчин и женщин в районе Северное Бутово Москвы»,— говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время Пичушкин уже 17 лет отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима для пожизненно осужденных «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Маньяк совершил не менее 49 убийств в Битцевском парке в Москве. Первый раз он убил человека в 1992 году, еще 48 убийств произошли с 2001 по 2006 год.

В 2007 году его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. При этом мужчина утверждал, что совершил 60 убийств, а всего он планировал убить 64 человек.