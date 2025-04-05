Овечкин повторил рекорд Гретцки. ВИДЕО

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Российский хоккеист оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхокс». В итоге Овечкин забил 894 шайбы в 1486 матчах, канадский — в 1487 играх.

«Хочу всем передать в России привет! Спасибо, что все болеете! Будем делать все возможное, чтобы побить рекорд», — сказал Овечкин после матча.

В нынешнем сезоне Овечкин в среднем забрасывает 0,68 шайбы за игру — 41 голов в 60 матчах. При сохранении темпа он побьет рекорд 11 апреля в домашнем матче с «Каролина Харрикейнз» (начало — 2.30 мск).

Однако он может это сделать и в гостевой игре «Нью-Йорк Айлендерс», которая начнется 6 апреля в 19.30 по московскому времени.