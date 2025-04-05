Овечкин повторил рекорд Гретцки. ВИДЕО

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Российский хоккеист оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхокс». В итоге Овечкин забил 894 шайбы в 1486 матчах, канадский — в 1487 играх.
«Хочу всем передать в России привет! Спасибо, что все болеете! Будем делать все возможное, чтобы побить рекорд», — сказал Овечкин после матча.
В нынешнем сезоне Овечкин в среднем забрасывает 0,68 шайбы за игру — 41 голов в 60 матчах. При сохранении темпа он побьет рекорд 11 апреля в домашнем матче с «Каролина Харрикейнз» (начало — 2.30 мск).
Однако он может это сделать и в гостевой игре «Нью-Йорк Айлендерс», которая начнется 6 апреля в 19.30 по московскому времени.
Александр Овечкин родился в 1985 году, сейчас ему 39 полных лет. Во взрослом хоккее с 16 лет, дебютировал в московском «Динамо». В НХЛ играет с 2005 года. Сегодня Овечкин — нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», обладатель Кубка Стэнли 2018 года, трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).
Ранее хоккеист сообщал СМИ, что планирует завершить карьеру по окончании контракта с клубом, который действует до конца сезона-2025/26.