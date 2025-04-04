Жители острова на Аляске начали учить русский язык

Жители острова Крузенштерна на Аляске начали учить русский язык, испугавшись возможного вторжения России.

Остров расположен в 4 километрах от острова Ратманова, который входит в состав России. Они находятся так близко друг от друга, что зимой можно быстро добраться по замерзшему водному пути, пишет британский журнал Economist.

Автор материала отмечает, что жителей американского острова охватила паранойя. Некоторые жители учат русский язык на случай, если Россия решит захватить территорию. При этом у жителей острова есть родственники в России, с которыми они поддерживают связь.

Большинство жителей острова Крузенштерна жалуются, что после 2022 года не могут посещать российский остров, а россияне в свою очередь не могут попасть к ним. По их словам, в отношения Москвы и Вашингтона вернулся «ледяной занавес».

На острове Крузенштерна находится поселок Диомид. Согласно переписи 2010 года, население острова составляло 110 человек, большинство из них — коренные жители Аляски или эскимосы. Между островами Крузенштерна и Ратманова проходит госграница России и США.