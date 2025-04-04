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Россияне пожертвовали более 22 млрд руб. на нужды военных с СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Боец СВО с беспилотником
Фото: © Народный фронт

Жители России передали более 22 миллиардов рублей пожертвований на нужды военнослужащих с начала специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Народного фронта.

«По последним данным, жителями России пожертвовано 22,2 миллиарда рублей. За все время сборов помощь получили 510 подразделений», — сказал ТАСС представитель движения.

За последний месяц Народный фронт передал более тысячи коптеров, 580 единиц средств радиоэлектронной борьбы и 279 генераторов.

С июня 2022 года для бойцы получили свыше 12 тысяч квадрокоптеров, 14 тысяч радиостанций, более 10 тысяч биноклей, прицелов и монокуляров, 230 квадроциклов, 24 тысяч бронежилетов, 4 тысячи генераторов, 78 тысяч аптечек.

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Жизнь #Общество #Армия
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