Жители России передали более 22 миллиардов рублей пожертвований на нужды военнослужащих с начала специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Народного фронта.

«По последним данным, жителями России пожертвовано 22,2 миллиарда рублей. За все время сборов помощь получили 510 подразделений», — сказал ТАСС представитель движения.

За последний месяц Народный фронт передал более тысячи коптеров, 580 единиц средств радиоэлектронной борьбы и 279 генераторов.

С июня 2022 года для бойцы получили свыше 12 тысяч квадрокоптеров, 14 тысяч радиостанций, более 10 тысяч биноклей, прицелов и монокуляров, 230 квадроциклов, 24 тысяч бронежилетов, 4 тысячи генераторов, 78 тысяч аптечек.