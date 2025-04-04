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Огранка крупнейшего бриллианта России заняла два года. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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«Алроса» завершила огранку самого крупного бриллианта в истории России весом более 100 карат, работа над ним заняла два года, сообщила пресс-служба компании.

Бриллиант получил имя «Новое Солнце», у него редкий фантазийного цвета Vivid Yellow (медово-золотистый). Его основа — бриллиант, рожденный около 1 миллиарда лет назад и добытый на арктическом россыпном месторождении Эбелях в Якутии.

Бриллиант «Новое Солнце»
Фото: © «Алроса»

Над созданием «Нового Солнца» более двух лет работала команда из 15 лучших в стране специалистов, со стажем более 30 лет.

«Для достижения идеального баланса между светом, цветом и игрой оттенков каждая грань выверена огранщиками с ювелирной точностью», — говорится в пресс-релизе «Алросы».

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Экономика #Недра и ТЭК
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