Microsoft полностью откажется от паролей

Microsoft планирует полностью отказаться от паролей в своих сервисах, сообщила пресс-служба корпорации.

Для этого планируется перевести более миллиарда пользователей по всему миру на систему биометрической аутентификации с помощью ключей доступа (passkeys).

«Новая система оптимизирована для работы без паролей – это совершенно новая биометрическая экосистема. Passkeys улучшит безопасность аккаунтов», — говорится в сообщении.

Новая система использует биометрическую аутентификацию и двухфакторную проверку. Процесс входа должен стать простым и понятным для всех пользователей.

Отмечается, что традиционные пароли уязвимы для взлома и фишинга, поэтому полный отказ от паролей — значительный шаг в обеспечении цифровой безопасности.