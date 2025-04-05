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Microsoft полностью откажется от паролей

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft планирует полностью отказаться от паролей в своих сервисах, сообщила пресс-служба корпорации.

Для этого планируется перевести более миллиарда пользователей по всему миру на систему биометрической аутентификации с помощью ключей доступа (passkeys).

«Новая система оптимизирована для работы без паролей – это совершенно новая биометрическая экосистема. Passkeys улучшит безопасность аккаунтов», — говорится в сообщении.

Новая система использует биометрическую аутентификацию и двухфакторную проверку. Процесс входа должен стать простым и понятным для всех пользователей.

Отмечается, что традиционные пароли уязвимы для взлома и фишинга, поэтому полный отказ от паролей — значительный шаг в обеспечении цифровой безопасности.

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pepelmetal

Стадия гнева прошла, наступила стадия принятия

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Он показал, что полноценный обед будет стоить около 600 рублей. Это равно размеру стипендии у студентов...

Kukuh88

Странный он какой-то. Говорит про отрицательный торговый баланс, как будто золотом платит. Даже интересно...

Nik3316

прикинь как во всем мире... никто нипроизводит всё, все гдето закупаются