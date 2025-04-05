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Солнечный электромобиль Aptera прошел тест-драйв

Источник:
Sibnet.ru
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Солнечный электромобиль Aptera
Солнечный электромобиль Aptera
Фото: © Aptera

Американский стартап Aptera продемонстрировал возможности своего солнечного электромобиля. Новинка проехала 480 километров по трассе Route 66, за рулем был сооснователь компании Стив Фамбро, сообщатся на сайт проекта.

«Это важный этап проверки систем перед началом серийного производства электромобилей. Тест прошел успешно», — отметил Фамбро.

Мощность солнечных батарей достигала 520 ватт. Благодаря 700-ваттным солнечным панелям машина способна проезжать до 64 километров без подзарядки. Максимальная скорость — 162 километров в час.

Базовая модель имеет запас хода 640 километров на аккумуляторе. Доступна версия с аккумулятором на 1,6 тысячи километров. Цена базовой модели — 40 тысяч долларов. Компания планирует выпускать 20 тысяч автомобилей в год к 2027 году. 

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