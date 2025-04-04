Найден самый простой способ омоложения организма

Периодическое погружение в холодную воду стимулирует процесс аутофагии — естественной очистки клеток, выяснили канадские ученые. Исследование опубликовано журналом Advanced Biology.

«Повторное воздействие холода улучшает аутофагическую функцию. Это важный защитный механизм клеток. Он помогает им справляться со стрессами», — отметил профессор Университета Оттавы Глен Кенни.

Аутофагия — процесс утилизации «мусора» в клетках: поврежденных белков, отработанных структур, микробов. Это позволяет поддерживать клетки в здоровом состоянии.

Для запуска механизма оказалось достаточно недельного курса холодных ванн. В ходе эксперимента испытуемые погружались в воду температурой около 14 градусов Цельсия. Уже на четвертый день в их организме снизился уровень белка p62, что указывало на омоложение клеток.

Полученные данные указывают на то, что регулярное закаливание может иметь положительный эффект на здоровье и долголетие. Однако для подтверждения выводов необходимы дальнейшие исследования.