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Убивший опекуншу красноярский подросток получил 3,5 года

Источник:
Sibnet.ru
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Обвиняемый в убийстве опекунши подросток в зале суда
Фото: © прокуратура Красноярского края

Подросток из Железногорска, зарезавший опекуншу, приговорен к 3,5 года воспитательной колонии, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Убийство произошло в октябре 2024 года. Между 15-летний подросток во время ссоры с 54-летней женщиной схватил кухонный нож и нанес ей два удара в шею. От полученных ран она скончалась на месте.

После этого мальчик лег спать, а утром пошел в школу. Все это время в квартире в соседней комнате находилась мать погибшей — малоподвижная 86-тилетняя женщина, имеющая проблемы со слухом и зрением. Утром пенсионерка обнаружила тело дочери и вызвала полицию. Подростка задержали во время уроков.

Мальчик проживал в семье опекуна с четырех лет, кровных связей с опекуном не было. Семья состояла на учете в органах системы профилактики, как находящаяся в социально опасном положении из-за проявляемой школьником агрессии в отношении сверстников.

В судебном процессе подросток отказался от дачи показаний, а в последнем слове заявил: «Сожалею».

Суд признал школьника виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и приговорил к 3,5 года воспитательной колонии. Наряду с этим ему назначены принудительные меры медицинского характера.

Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Но несовершеннолетний не может получить больше 10 лет.

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ЧП #Криминал #Красноярск
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