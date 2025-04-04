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Трамп получил совет воздержаться от звонка Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа советует ему воздержаться от звонков президенту России Владимиру Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине, сообщили источники.

«Трампу сказали, что телефонный звонок не является хорошей идеей, если Путин не сообщит Белому дому, что согласен на полное прекращение огня», — сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух чиновников американской администрации.

Президент США говорил в интервью NBC, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. Но чиновники отметили, что пока телефонный разговор глав государств не запланирован. Однако «представители администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что хочет поговорить с Путиным».

После возвращения республиканца в Белый дом президенты общались дважды: 12 февраля и 18 марта.

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Политика #Мир
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