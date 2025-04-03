Новая функция заработала на портале «Госуслуг». Теперь, если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к «чувствительным» разделам личного кабинета ограничат на 72 часа, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Речь идет о доступе к различной финансовой информации. В частности, будут заблокированы разделы с доходами и налогами, работой и пенсией, льготами и выплатами, уточняется в сообщении ведомства.

Также при подозрении на взлом аккаунта будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

Доступ к разделам будет разблокирован в течение 72 часов. Если он нужен раньше, пользователю потребуется обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.