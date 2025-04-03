Власти прекратили прием обращений по электронной почте

Вступившие с апреля изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан» фактически исключили возможность граждан подавать в государственные органы жалобы по электронной почте.

Ранее закон допускал несколько способов подачи обращения: устно на личном приеме, письменно (по почте или через приемную), а также в электронном виде — через «Госуслуги», сайты ведомств или по электронной почте, напомнил юрист Евгений Фурин.

Теперь подача обращений по электронной почте фактически исключена, отметил эксперт в своем телеграм-канале. Направить жалобу таким способом можно, но чиновники не обязаны ее даже регистрировать.

«В электронном виде жалобы теперь можно подать только через портал "Госуслуг", региональные порталы государственных услуг, официальный сайт конкретного госоргана. Причем во всех этих случаях придется идентифицироваться», — отметил Фурин.

По его словам, изначально рассматривалась идея ограничить подачу обращений по электронной почте только с адресов в российской доменной зоне. Однако позже было решено полностью исключить этот канал приема обращений.

«Причина — в большом объеме спама, неадекватных и анонимных жалобах, часто содержащих оскорбления или нецензурную лексику в адрес конкретных чиновников и органов власти в целом. Теперь такая форма подачи исключается», — подытожил юрист.