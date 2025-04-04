Американские ученые задумались об отъезде из США

Американских ученых массово рассматривают возможность эмиграции из-за сокращения государственного финансирования науки при администрации президента Дональда Трампа.

Европа и Канада — основные кандидаты на переезд, пишет научный журнал Nature Communications со ссылкой на данные социологического исследования, в котором приняли участие более 1200 исследователей.

Выяснилось, что 75% респондентов в настоящее время рассматривают переезд из США в другую страну. Ученые ищут более благоприятные условия для работы.

«Массовая утечка мозгов — реальная угроза для американской науки. Снижение госфинансирования привело к закрытию целых отделов в NASA», — отмечается в материале.

Среди аспирантов желающих уехать еще больше — 79%. Потеря молодых ученых может иметь серьезные негативные последствия для научно-технологического развития США, подчеркивают авторы статьи.