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Врач указала на опасность сахарозаменителей и подсластителей

Источник:
Sibnet.ru
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Сахарозаменитель
Фото: © Freepik

Сахарозаменители и подсластители, с помощью которых стараются похудеть, избегая вредного сахара, могут наоборот приводить к перееданию и набору веса, сообщила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Сахарозаменители и подсластители — это не одно и то же, это разные группы пищевых добавок. К сахарозаменителям относятся фруктоза, сорбитол, ксилитол, маннитол, эритритол, изомальт, лактитол, мальтитол, тагатоза. Они менее калорийны, чем сахар, а для их расщепления организму нужно меньше инсулина.

Подсластители — аспартам, сахарин или сукралоза — отличаются интенсивным вкусом. У них нет или почти нет энергетической ценности — организм для их расщепления не использует инсулин. Их часто используют в конфетах и выпечке, в консервах, йогуртах и соусах.

«Несмотря на кажущуюся пользу, сахарозаменители и подсластители могут представлять определенную опасность для здоровья. Эти вещества "обманывают" наш мозг, создавая иллюзию поступления калорий», — отметила Кашух.

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В результате организм может требовать больше еды, чтобы получить необходимое количество энергии, что приводит к перееданию и набору веса

По словам врача, нет научных доказательств, что эти вещества помогают снижать вес в течение долгого времени. Они могут оказывать некоторое влияние на обмен веществ и краткосрочной перспективе приводить к снижению веса.

Гастроэнтеролог предупредила, что сахарозаменители могут негативно влиять на состав и функцию микробиоты кишечника, нарушая баланс полезных и вредных бактерий. Это может приводить к расстройствам пищеварения, вздутию живота, запорам и косвенно способствовать сохранению ожирения из-за микробного дисбаланса. Ксилит, сорбит и маннит плохо всасываются в кишечнике и могут вызывать диарею.

Еще сахарозаменители и подсластители могут вызвать аллергическую реакцию и ухудшить обмен веществ, тем самым повысить риск развития инсулинорезистентности и метаболического синдрома.

«Более высокую безопасность и неплохую переносимость демонстрируют натуральные вещества — стевия, эритритол», — сообщила Кашух.

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