«Яндекс» представил своего конкурента ChatGPT

Компания «Яндекс» представила новую языковую модель для работы с документами «Нейроэксперт». Она анализирует информацию из разных источников, отвечая на вопросы пользователя и позиционируется, как конкурент подобных сервисов от Google и OpenAI.

«"Нейроэксперт" создает удобную базу знаний. Он отвечает на вопросы, делает выводы, пишет тексты на основе загруженных данных. Это помогает быстро обрабатывать информацию», — сообщила пресс-служба «Яндекса».

Модель находится на стадии бета-версии, пока она одновременно обрабатывает до 25 файлов. После тестирования ограничение будет снято. «Яндекс» в дальнейшем планирует запустить бизнес-версию с доступом к внутренним базам данных.

Отмечается, что «Нейроэксперт» поможет студентам, преподавателям, и всем, кто работает с большими объемами информации. Он способен обрабатывать не только документы и ссылки, но также видео и аудио.