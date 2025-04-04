Создан самый маленький в мире кардиостимулятор

Ученые Северо-Западного университета в США разработали самый маленький в мире кардиостимулятор. Устройство размером с рисовое зерно не требует хирургического вмешательства и вводится инъекцией.

«Устройство решает проблемы традиционных имплантатов. Его установка не требует сложных операций. Питание происходит через кожу светом. А по завершения работы оно саморазрушается», — говорится в статье разработчиков, опубликованной журналом Nature Communications.

Временные кардиостимуляторы часто нужны после операций на сердце. Новый имплантат — многообещающая альтернатива традиционным методам.

Устройство показало эффективность в экспериментах на животных и моделях сердца. Ученые считают его применимым и для других видов стимуляции, например, в нейрохирургии.