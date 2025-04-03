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Доверие к Жириновскому выросло после его смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Доверие россиян к политику, основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому растет рекордными темпами после его смерти, следует из исследования ВЦИОМ.

В конце апреля 2022 года, сразу после кончины политика, о доверии ему заявляли рекордные 60% респондентов, а по итогам опроса марта 2025 года — 66%, приводит РБК результаты опроса.

Социологи полагают, что политический бренд Жириновского был основан на архетипе «бунтаря». 56% россиян считают, что «это был самостоятельный политик, представляющий реальную политическую силу», 18% — что самостоятельной позиции он не имел, а просто работал на власть, хоть и скрывал это.

В ответах на вопрос о том, какие высказывания Жириновского больше всего запомнились респондентам, лидирует тема отношений России к Украине, в том числе предсказанная СВО. На втором месте идут рассуждения о внутренней политике, в том числе и обещание, что Россия будет великой страной.

«Владимир Жириновский, когда-то наиболее скандальный и эпатажный из российских политиков, после своей смерти странным образом превратился в эталон патриотизма и стратегической прозорливости», — прокомментировал опрос глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Жириновский с 1993 года по 2022 был депутатом Госдумы. Скончался 6 апреля 2022 года.

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Жизнь #Общество
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