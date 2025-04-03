Трамп ввел таможенные пошлины для всех стран

Президент Дональд Трамп подписал указ о масштабном повышении пошлин на ввозимые в США товары, это приведет к «золотому веку» для страны.

США на протяжении «десятилетий» снижали торговые барьеры в отношении других стран, а они наоборот «устанавливали огромные тарифы на нашу продукцию», заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Президент показал таблицу со списком из 185 стран и размером пошлин, которые вводятся. Ставки рассчитаны по принципу взаимности — они составляют половину от тарифов, установленных этими странами на импорт из США.

С 5 апреля американцы будут взимать дополнительную пошлину в 10% со всего импорта. С 9 апреля она поднимется еще сильнее на товары из 57 государств, в том числе на продукцию из Китая (пошлина будет 34%), ЕС (20%), Японии (24%) и Индии (27%).

Пошлины, по мнению Трампа, приведут к «золотому веку» для США, в страну «с шумом» вернутся рабочие места и фабрики. Цены для потребителей будут ниже.

США не включили Россию в список стран, на которые распространяются новые торговые пошлины. Причина в том, что санкции фактически свели торговлю между двумя странами к нулю, объяснил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.