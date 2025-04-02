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Ученые выяснили возраст с самым тяжелым похмельем

Источник:
Sibnet.ru
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Наиболее сильные симптомы похмелья испытывают люди в возрасте от 18 до 35 лет, выяснили ученые Утрехтского университета в Нидерландах. Результаты исследования опубликованы журналом Alcohol and Alcoholism.

Специалисты выяснили, что участники старшей возрастной группы от 46 до 65 лет в среднем сообщали о головной боли, тошноте и усталости в два раза реже. Авторы исследования объяснили это тем, с возрастом развивается толерантность к алкоголю.

При этом ранее считалось, что с возрастом печень хуже перерабатывает спиртное. Ученые считают, что субъективное восприятие похмелья также связано с психологической адаптацией, которая наступает в зрелости.

С химической точки зрения основным фактором похмелья является избыток этанола, который перерабатывается в токсичный ацетальдегид. Считается, что выраженные симптомы похмелья наступают, если человек употребляет в течение одного застолья разные спиртные напитки.

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