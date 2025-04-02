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Путин поручил вернуть деньги пострадавшим от кибермошенников

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин поручил принять закон о возмещении гражданам денег, которые удалось украсть кибермошенникам из-за непринятия мер банками и операторами связи, сообщается на сайте Кремля.

Перечень поручений был принят по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года. Выполнение поручения закреплено за правительством и Центробанком.

Закон обяжет банки и операторов связи возвращать средства, которые были списаны мошенниками. При этом организации будут обязаны это делать, только если сами не предпринимали мер противодействия мошенникам.

Условия, размер и порядок возмещения еще предстоит определить, доклад главе государства будет представлен до 1 июня 2025 года.

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Политика #Россия
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