Путин поручил вернуть деньги пострадавшим от кибермошенников

Президент Владимир Путин поручил принять закон о возмещении гражданам денег, которые удалось украсть кибермошенникам из-за непринятия мер банками и операторами связи, сообщается на сайте Кремля.

Перечень поручений был принят по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта 2025 года. Выполнение поручения закреплено за правительством и Центробанком.

Закон обяжет банки и операторов связи возвращать средства, которые были списаны мошенниками. При этом организации будут обязаны это делать, только если сами не предпринимали мер противодействия мошенникам.

Условия, размер и порядок возмещения еще предстоит определить, доклад главе государства будет представлен до 1 июня 2025 года.