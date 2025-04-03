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Создан самый маленький в мире летающий робот

Источник:
Sibnet.ru
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Самый маленький в мире летающий робот
Самый маленький в мире летающий робот
Фото: © Адам Лау/Berkeley Engineering

Инженеры университета в Беркли спроектировали микроскопического робота-шмеля, способного к управляемому полету. Он может зависать на месте и точно нацеливаться на выбранный объект с целью имитации опыления.

Робот весит всего 21 миллиграмм, его размер менее сантиметра. Это самый маленький беспилотный летательный аппарат, способный к управляемому полету, утверждается в статье разработчиков, опубликованной Science Advances.

«Пчелы — пример замечательных аэронавигационных способностей. Новый робот имитирует полет насекомых», — отметил профессор Ливэй Линь из Калифорнийского университета.

Робот питается от внешнего магнитного поля. Для этого в его конструкции используются два маленьких магнита. Изменение силы магнитного поля позволяет управлять траекторией полета.

Магниты притягиваются и отталкиваются, заставляя ротор вращаться. Это создает подъемную силу. Миниатюрный робот может зависать в воздухе и менять направление.

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