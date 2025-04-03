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Представлен первый в мире велосипед с зарядкой через USB-C

Источник:
Sibnet.ru
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Электрический велосипед Nova
Электрический велосипед Nova
Фото: © Ampler

Эстонская компания Ampler представила электрические велосипеды Nova и Nova Pro, заряжающиеся через стандартный USB-C. Это уникальная особенность, позволяющая использовать обычные зарядные устройства.

Ampler Nova и Nova Pro заряжаются через встроенный в раму порт USB Type-C. Зарядка до 100% занимает 3 часа (140 Вт). Это в два раза быстрее аналогов, которые сейчас есть на рынке.

Велосипеды совместимы и с менее мощными зарядками (от 30 Вт). Оригинальное зарядное устройство (140 Вт) стоит 80 евро. Продукт уже доступен для предзаказа в ЕС на сайте производителя.

Nova стоит 2990 евро, Nova Pro — 3490 евро. Доступны варианты рам для мужчин и женщин. Оба велосипеда оснащены 250-ваттным двигателем, он позволяет развивать скорость до 25 километров в час.

Модель Nova имеет 27,5-дюймовые колеса и 9-скоростную трансмиссию. Nova Pro доступна с ременным приводом или 10-скоростной трансмиссией Shimano Deore. 



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