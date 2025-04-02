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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Российский шутер Escape from Tarkov появится в Steam

Источник:
Sibnet.ru
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Escape from Tarkov
Фото: © Battlestate Games

Шутер Escape from Tarkov станет доступен на площадке цифровой дистрибуции Steam, рассказал глава студии Battlestate Games Никита Буянов в ходе трансляции на Twitch. Вместе с ним в магазине Valve появится Escape from Tarkov: Arena.

Ранее разработчики сообщили, что игры Battlestate Games можно будет приобрести в Epic Games Store. В частности, Escape from Tarkov: Arena станет там доступна 10 апреля, в магазине появилась соответствующая страница.

«Попробуем в Epic Games Store сделать, потом и в Steam тоже сделаем. Для тех, кто думает, что игр не будет в Steam — все будет в Steam. И Escape from Tarkov будет в Steam, и Arena будет в Steam», — уточнил Буянов.

Escape from Tarkov — многопользовательская онлайн-игра в жанре тактического шутера от первого лица с элементами RPG и MMO, вышедшая в 2017 году. На ее базе была создана Escape from Tarkov: Arena.

При этом Escape from Tarkov и Escape from Tarkov: Arena отличаются геймплеем. В Arena сражения проходят на относительно компактных локациях, которые сохраняют узнаваемые элементы оригинальной игры.

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