Российский шутер Escape from Tarkov появится в Steam

Шутер Escape from Tarkov станет доступен на площадке цифровой дистрибуции Steam, рассказал глава студии Battlestate Games Никита Буянов в ходе трансляции на Twitch. Вместе с ним в магазине Valve появится Escape from Tarkov: Arena.

Ранее разработчики сообщили, что игры Battlestate Games можно будет приобрести в Epic Games Store. В частности, Escape from Tarkov: Arena станет там доступна 10 апреля, в магазине появилась соответствующая страница.

«Попробуем в Epic Games Store сделать, потом и в Steam тоже сделаем. Для тех, кто думает, что игр не будет в Steam — все будет в Steam. И Escape from Tarkov будет в Steam, и Arena будет в Steam», — уточнил Буянов.

Escape from Tarkov — многопользовательская онлайн-игра в жанре тактического шутера от первого лица с элементами RPG и MMO, вышедшая в 2017 году. На ее базе была создана Escape from Tarkov: Arena.

При этом Escape from Tarkov и Escape from Tarkov: Arena отличаются геймплеем. В Arena сражения проходят на относительно компактных локациях, которые сохраняют узнаваемые элементы оригинальной игры.