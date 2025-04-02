Bombardier представил самый быстрый гражданский самолет

Компания Bombardier представила новинку — самолет Global 8000, который оказался одним из самых быстрых гражданских авиалайнеров в истории. По этому показателю он уступает только знаменитому сверхзвуковому Concorde.

До недавнего времени самым быстрым гражданским самолетом считался Cessna Citation X+. Этот летательный аппарат может развивать максимальную скорость 1146 километров в час. Global 8000 во время испытательных полетов достигнул скорости в 1244 километров в час, пишет Interesting Engineering.

С момента последнего полета Concorde в 2003 году ни один гражданский самолет не демонстрировал такие скоростные показатели. Максимальная скорость Concorde составляла 2500 километров в час, это самый быстрый авиалайнер в истории.

Global 8000 может перевозить до 19 пассажиров и летать на расстояние порядка 15 тысяч километров. Внутри воздушного судна есть жилые помещения, две ванные комнаты, дополнительный душ, полноразмерная кровать и даже зона для отдыха экипажа.

Изогнутые крылья Smooth Flex Wing обеспечивают Global 8000 скорость и маневренность, а также помогают снизить турбулентность. Их конструкция позволяет взлетать со стандартных коротких полос в любых аэропортах мира.

Ожидается, что производство Global 8000 будет запущено до конца 2025 года на заводах Bombardier в Канаде, США и Мексике.