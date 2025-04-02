Китай запустил массовое производство ядерных батареек

Китайская компания Betavolt приступила к производству сверхкомпактного атомного элемента питания BV100. Он имеет срок службы до 50 лет и не нуждается в перезарядке, сообщила пресс-служба производителя.

Впервые батарейка BV100 была представлена в январе 2024 года. Разработчики уточнили, что элемент состоит из тончайших чередующихся пластин из никеля-63 и радиоактивной пластины-сердечника.

Кристаллическая структура вырабатывает электричество за счет энергии, выделяемой распадающимся изотопом никеля. Сообщается, что устройство уже сейчас может удовлетворить потребности в питании гаджетов с длительным сроком службы.

BV100 сохраняет работоспособность в экстремальных условиях. Элемент питания продолжает функционировать при температурах в диапазоне от -60 до +120 градусов Цельсия, не создавая угрозы возгорания или стремительной разрядки.

Никель-63 испускает мягкое бета-излучение, продуктом его распада является обычная медь, распространенная в природе. Таким образом, утилизация батарейки после окончания срока службы не потребует особых мер предосторожности.

Однако работоспособная батарейка все-таки представляет серьезную угрозу здоровью человека в случае ее полного разбора и контакта с радиоактивным содержимым, предупреждают специалисты.