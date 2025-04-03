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Таинственная магнитная аномалия стала угрозой спутникам

Источник:
Sibnet.ru
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Южно-Атлантическая аномалия угрожает работе спутников, выяснили ученые NASA. Она представляет собой зону ослабленного магнитного поля над южной Америкой и Африкой.

Исследователи называют аномалию «вмятиной» в магнитном щите, пишет Yahoo. Ослабленное поле позволяет высокоэнергетическим частицам Солнца проникать ближе к Земле, что вызывать сбои в работе спутников, поломки электроники и потерю данных.

По мнению ученых, аномалия может быть связана с движением расплавленного железа в земном ядре и воздействием Африканской геологической плиты с низкой скоростью сдвига. Сочетание этих факторов нарушает однородность магнитного поля.

По оценке геофизика и математика Центра NASA имени Годдарда Вэйцзя Куанга, аномалия возникла в результате ослабления дипольного магнитного поля в регионе. Он подчеркнул, что явление нуждается в дальнейшем изучении.

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Наука #Наука
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