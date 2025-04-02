Китай разрешил коммерческую эксплуатацию летающих такси

Первые в истории сертификаты на коммерческое использование автономных пассажирских дронов выданы в Китае. Компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines получили разрешение на проведение городских экскурсий на беспилотниках.

Сертификаты на проведение регулярных полетов выдало управление гражданской авиации Китая (CAAC), чем открыло эру летающих такси, пишет газета South China Morning Post.

«Туризм на малых высотах станет началом нового бизнеса. Получение сертификата это последний этап перед началом коммерческой деятельности», — говорится в отчете крупнейшего китайского инвестиционного банка Citic Securities.

Китай активно развивает «экономику малых высот». Это перспективное направление включает дроны, дирижабли, летающие автомобили. Правительство считает это важной отраслью для экономического роста.

Премьер Ли Цян назвал «экономику малых высот» одним из ключевых направлений развития страны.