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SpaceX показала видео полярных регионов Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Компания SpaceX опубликовала видеозапись, сделанную с борта космического корабля Crew Dragon, который вышел на полярную орбиту 1 апреля 2025 года.

На борту миссии Fram2 находятся четыре астронавта, сообщается в соцсети X. Экипаж уже приступил к исследованиям, участники полета изучают влияние космоса на человеческий организм.

Пятидневная миссия включает несколько экспериментов: в частности, сделан первый в истории рентгеновский снимок в космосе. Также астронавты будут тестировать устройство, регулирующее кровоток во время долгих полетов.

Миссия Fram2 — это комплексное исследование, направленное на развитие космических технологий и изучение влияния космоса на человека. Результаты исследований будут использованы для подготовки будущих космических полетов.

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