Трамп разочаровался в Путине и Зеленском

Президент США Дональд Трамп разочарован лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

«Трамп разочарован обоими лидерами. Он хочет, чтобы война завершилась. Люди гибнут с обеих сторон, и это длится слишком долго», — подчеркнула Левитт.

Она добавила, что администрация США продолжает поддерживать контакты и с Москвой, и с Киевом, а сам Трамп «ежедневно принимает активное участие» в процессе урегулирования конфликта.

Трамп считает, что Россия затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня. Американский лидер на днях пригрозил, что введет вторичные пошлины на всю нефть из России, если не удастся заключить перемирие на Украине.

Претензии США к Зеленскому возникли на фоне обсуждений сделки по добыче украинских полезных ископаемых. Трамп заявил, что у Украины будут «очень большие проблемы», если сделку не подпишут.