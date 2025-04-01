Потребителям запретили навязывать дополнительные услуги

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете навязывать покупателям приобретение страхования и других дополнительных услуг, сообщается на официальном сайте парламента.

«Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны. Необходимо защитить граждан от недобросовестных продавцов и излишних трат», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно принятому документу, для получения дополнительных товаров или услуг потребитель должен дать согласие в письменной форме, автоматические отметки об этом больше не считаются согласием.

Также вводится запрет на навязывание дополнительных товаров до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг. В свою очередь, граждане получили право на возвращение денег за предоставленные дополнительные услуги без их согласия.