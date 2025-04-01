Многодетным родителям стала доступна бесплатная юридическая помощь

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон, который предоставит многодетным семьям право на пользование бесплатной юридической помощью. Указ появился на сайте официального опубликования правовой информации.

Теперь бесплатную юридическую помощь смогут получить родители с российским гражданством, имеющие трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения.

Также бесплатной юридической помощью смогут воспользоваться родители, истцы, которые обратились в суд для установления или оспаривания отцовства, отмечается в документе.

Нововведение позволит разрешить трудные жизненные ситуации, связанные с установлением отцовства граждан-участников специальной военной операции, и станет дополнительной гарантией мер социальной поддержки для участников спецоперации.