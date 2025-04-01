Банковские счета разрешили открывать удаленно

Экспериментальный правовой режим заработает в России, с его помощью банки получат возможность идентифицировать клиента удаленно при открытии счета. Соответствующий документ принят Госдумой.

Сейчас нормы закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требуют присутствия гражданина в отделении кредитной организации при открытии счета.

В рамках эксперимента клиентам банка, которые уже были идентифицированы кредитной организацией, разрешат открывать их удаленно. Документ позволит апробировать оптимальные способы удаленной идентификации и расширит возможности банков по обслуживанию клиентов.

Формат эксперимента позволит выявить, оценить и предусмотреть меры по минимизации рисков, с которыми в дальнейшем может столкнуться финансовая система в связи с внедрением новых механизмов удаленной идентификации.