Открыт простой способ повысить либидо

Периодическое голодание оказывает положительный эффект на половое поведение, выяснил международный коллектив исследователей из Германии и Китая.

Лабораторные опыты на мышах показали, что кормление по схеме «через день» увеличивает половую активность самцов. Данный эффект сохранялся до глубокой старости животных, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Cell Metabolism.

Повышенная активность проявлялась только после нескольких месяцев соблюдения такого режима питания. У наиболее активных мышей наблюдался пониженный уровень серотонина — нейромедиатора, подавляющего сексуальное влечение.

Ученые объяснили этот эффект триптофаном — аминокислотой, необходимой для выработки серотонина и поступающей с пищей. Ограничив рацион, мыши начали испытывать дефицит триптофана, в результате у них снижался уровень серотонина.

Исследователи подчеркнули, что у млекопитающих практически идентичные механизмы серотониновой регуляции, поэтому аналогичный эффект с высокой вероятностью будет наблюдаться у людей.