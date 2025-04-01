Клещи заразили укушенных людей аллергией на мясо

Потенциально смертельная аллергия на мясо способна возникать в результате укусов черноногих иксодовых клещей, выяснили американские ученые. Соответствующие выводы исследовательской группы опубликованы журналом Live Science.

Речь идет о случаях синдрома альфа-гал, при котором иммунная система слишком бурно реагирует на один из углеводов, галактозу--1,3-галактозу. У заболевших возникают серьезные аллергические реакции при употреблении красного мяса.

Ранее считалось, что развитие синдрома альфа-гал связано исключительно с укусами редких звездчатых клещей, однако новые случаи заболевания продемонстрировали, что распространенные черноногие клещи тоже могут быть его причиной.

Исследователи зафиксировали два подтвержденных эпизода возникновения синдрома после укусов клещей в штате Мэн, а также в Вашингтоне. При этом механизм развития синдрома альфа-гал до сих пор остается загадкой.

По одной из версий, некоторые виды клещей вырабатывают альфа-гал антигены. Эти белки запускают иммунный ответ, в результате антигены вместе со слюной клеща попадают в организм человека во время укуса.

Иксодовые клещи уже известны как основные переносчики болезни Лайма и других опасных инфекций. Ученые отметили, что потенциальное массовое распространение синдрома альфа-гал через клещей может стать еще одной серьезной проблемой.