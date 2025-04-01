Билл Гейтс предсказал окончание эры господства человека

Американский предприниматель Билл Гейтс предсказал, что искусственный интеллект в течение десяти лет завершит эру господства человека. Прогноз прозвучал в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show на канале NBC.

Гейтс полагает, что мир в ближайшие десять лет в новую эру «свободного интеллекта». Это приведет к стремительному развитию технологий на базе ИИ, которые станут доступными и затронут практически все аспекты жизни.

В результате искусственный интеллект заменит людей практически во всех сферах, где требуется интеллектуальный труд, после чего можно будет говорить о завершении эпохи человеческого доминирования на планете.

Впрочем, несмотря на потенциальные риски для человечества, которые принесет внедрение ИИ, Гейтс отмечает, что искусственный интеллект улучшит жизнь людей за счет появления прорывных методов лечения смертельных заболеваний и других инноваций.