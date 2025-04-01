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Врач объяснила причины тяги к сладкому

Источник:
Sibnet.ru
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Постоянное желание съесть что-нибудь сладкое нельзя считать признаком сахарного диабета. Обычно причина таких желаний в стрессе или нехватке микроэлементов, рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

«Диабет — это нарушение обмена глюкозы, а не зависимость от сладкого. Много простых углеводов приводят к резким скачкам сахара в крови», — уточнила эксперт в комментарии «Известиям».

Переработка сахара требует минимума энергии. Он быстро усваивается, давая вспышку энергии, но эффект кратковременный. Это приводит к зацикливанию на сахаре, что сравнимо с привыканием к кофеину.

Недостаток сна, стресс, нехватка магния и хрома усиливают тягу. Магний участвует в нервной проводимости, хром — в регуляции сахара. Их дефицит приводит к потере энергии.

Таким образом, причины желания съесть что-нибудь сладкое достаточно разнообразны. При постоянной тяге к сладкому нужно обратиться к врачу, подчеркнула Станкевич.

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