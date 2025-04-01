Вице-спикер Госдумы предложил ограничить цены на картофель

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минэкономики Максиму Решетникову ввести временное ограничение цен на картофель.

«Серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей», — пояснил Чернышов в комментарии газете «Известия».

Согласно данным Росстата, розничные цены на картофель выросли на 92% за 2024 год. С начала 2025 года стоимость картофеля увеличилась уже на 23,9%. При этом овощ в России традиционно считается одним из самых доступных продуктов питания.

Согласно постановлению правительства, предельные цены на продукты первой необходимости могут вводиться на срок до 90 дней, если в течение 60 дней их стоимость растет более чем на 10% с учетом сезонных факторов.