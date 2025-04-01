США запустили производство новой термоядерной бомбы

Американские военные начали производство модернизированной термоядерной бомбы B61-13. Она обладает регулируемой мощностью и высокой точностью, сообщила пресс-служба Министерства энергетики США.

Бомба B61-13 — универсальное оружие с регулируемой мощностью от 10 до 360 килотонн. Она может взрываться в воздухе, на поверхности или с задержкой, что позволяет поражать практически любые цели.

B61-13 создана на базе бомбы B61-7, она получила улучшенную систему наведения. Круговое вероятное отклонение снижено до 30 метров. Это позволяет поражать точечные цели: командные пункты и бункеры.

Прежние бомбы имели низкую точность. Отмечается, что B61-13 эффективна против хорошо укрепленных объектов, так как более точное наведение позволяет гарантированно уничтожать их в результате удара.

Новая бомба не имеет крыльев для планирования, что упрощает конструкцию. Производство B61-13 в настоящее время ведется в Сандийских национальных лабораториях США.