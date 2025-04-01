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Ростелеком обеспечил мгновенный дозвон до абонента

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком улучшил качество и повысил скорость соединения между абонентами. Передача голоса в HD и мгновенный дозвон в сети 4G теперь доступны абонентам пакетных предложений бесплатно, сообщила пресс-служба компании.

Возможность совершать вызовы с использованием технологии VoLTE появилась в 17 регионах страны. Технология позволяет абонентам одновременно разговаривать по телефону, пользоваться мессенджерами и доступом в интернет без потери качества.

«Эта возможность доступна всем абонентам Ростелекома, подключившим пакетное предложение, включающее мобильную связь, услуги домашнего интернета и телевидения», — уточнил директор по продуктам и тарифам массового сегмента Ростелекома Алексей Демяненко.

Наиболее активно VoLTE используется в Пермском крае, Челябинской и Иркутской областях, а также Республике Бурятия. В ближайшее время услуга VoLTE будет доступна и в других регионах, отмечается в сообщении.

Так, за последние месяцы она запущена в Воронежской, Курганской, Новосибирской, Омской, Пензенской, Сахалинской, Свердловской, Томской и Тюменской областях, Республике Алтай, Ставропольском крае, а также ХМАО и ЯНАО.

Технологию VoLTE поддерживают большинство современных мобильных устройств. Для звонка в сети 4G необходимо включить опцию VoLTE в настройках. Звонок по VoLTE тарифицируется как обычный голосовой трафик, пакет мобильного интернета при этом не расходуется.

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