Раскрыто влияние стресса на спонтанные траты

Порядка 67% россиян меняют финансовое поведение под влиянием стресса, следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

«Стресс толкает из крайности в крайность — на спонтанные траты или жесткую экономию. Так 38% людей склонны к импульсивным покупкам после расставания. А 26% экономят в стрессовых ситуациях», — отмечается в исследовании.

В частности, стресс мотивирует 19% опрошенных к созданию финансовой стратегии или поиску выгодных предложений. Еще 10% людей сглаживают стресс поиском новой работы или подработки.

Импульсивные покупки чаще совершают женщины 30-40 лет после расставания, провального выступления или неудачи на экзамене. В свою очередь, мужчины 40-45 лет чаще экономят после увольнения или болезни.