Зараженные смартфоны появились на маркетплейсах

«Лаборатория Касперского» выявила в продаваемых в России смартфонов на платформе Android один их самых опасных вирусов — модифицированную версию троянской программы Triada, сообщила пресс-служба компании.

Троян устанавливается на смартфоны до продажи, купить зараженные устройства можно в неавторизованных онлайн-магазинах. Специалисты уверены, что цепочка поставок скомпрометирована лишь на одном из этапов, продавцы могут даже не подозревать об угрозе.

Triada — один из самых опасных вирусов для устройств на Android. Он модифицирует один их базовых процессов в операционной системе и становится частью каждого из установленных на устройстве приложений.

Обнаружить его очень сложно — троян скрывает свои модули из списков запущенных процессов и работает напрямую из оперативной памяти. Вирус может красть криптовалюту, аккаунты пользователей в мессенджерах и соцсетях, подменять номера во время звонков.

По оценке «Лаборатории Касперского», от новой версии Triada пострадало более 2,6 тысячи пользователей, в основном в России. С июня 2024 года создатели вируса украли у пользователей криптовалюты на 270 тысяч долларов.