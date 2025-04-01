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Пребывание в космосе оказалось опасным

Источник:
Scientific Reports
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Астронавты в космосе теряют костную массу со скоростью, эквивалентной нескольким десятилетиям на Земле, выяснили ученые NASA. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Каждый месяц проведенные в космосе астронавты теряют 1-2% костной плотности. Невесомость, испытываемая ими, является самой радикальной формой отсутствия физической активности», — пояснил глава отдела медицинских исследований агентства CNES Гийеметт Гоклен-Кош.

Ученые просканировали кости 17 астронавтов. Выяснилось, что члены экипажей МКС, которые провели на орбите от четырех до семи месяцев, восстанавливались медленнее всех. При этом у девяти космонавтов полное восстановление не произошло даже через год после приземления.

Исследователи отмечают, что долговременные космические миссии сопряжены с высоким риском остеопороза. Моделирование предсказывает риск проявления данного заболевания у 33% астронавтов при трехлетнем полете.

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