Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

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Овечкину осталось пять шайб, чтобы побить рекорд Гретцки

Источник:
Sibnet.ru
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Александр Овечкин
Фото: All-Pro Reels from District of Columbia, USA / CC BY-SA 2.0

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить пять шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, это может произойти 16 апреля, сообщила Национальная хоккейная лига.

Сейчас на счету 39-летнего Овечкина 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд Гретцки — 894 шайбы.

Если Овечкину сохранит сезонный темп результативности (0,65 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится 16 апреля в выездной игре против «Айлендерс».

Если в этот день побить рекорд не удастся, у Овечкина будет шанс завоевать звание лучшего снайпера НХЛ в заключительном матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля.

На счету форварда 37 голов в 57 матчах текущего сезона. Россиянин занимает шестое место среди лучших снайперов чемпионата. В среду, 2 апреля, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Бостоном».

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