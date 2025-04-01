Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забить пять шайб, чтобы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки, это может произойти 16 апреля, сообщила Национальная хоккейная лига.

Сейчас на счету 39-летнего Овечкина 890 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд Гретцки — 894 шайбы.

Если Овечкину сохранит сезонный темп результативности (0,65 шайбы за игру), то падение рекорда Гретцки состоится 16 апреля в выездной игре против «Айлендерс».

Если в этот день побить рекорд не удастся, у Овечкина будет шанс завоевать звание лучшего снайпера НХЛ в заключительном матче регулярного чемпионата с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля.

На счету форварда 37 голов в 57 матчах текущего сезона. Россиянин занимает шестое место среди лучших снайперов чемпионата. В среду, 2 апреля, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Бостоном».