Генпрокуратура попросила приостановить запрет «Талибана»

Генпрокуратура попросила приостановить действие запрета деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в стране, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

Исковое заявление от генерального прокурора поступило в суд и принято к рассмотрению. Заседание пройдет в закрытом режиме 17 апреля.

Закон, который предусматривает механизм исключения организации из списка террористических по решению суда, президент России Владимир Путин подписал в конце декабря 2024 года. Это могут сделать, если есть факты, что организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

«Талибан» был признан террористической организацией в России в 2003 году. После вывода из Афганистана американских войск в августе 2021 года талибы пришли к власти в стране.

МИД РФ и министерство юстиции предложили Путину исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Российский президент говорил, что, несмотря на наличие крупных проблем в Афганистане, движение имеет реальную власть в стране, поэтому надо выстраивать отношения.

Лидеры движения регулярно приезжают в Россию. В последние годы их принимали в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, где они общались с российскими чиновниками.