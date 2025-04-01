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Генпрокуратура попросила приостановить запрет «Талибана»

Источник:
Sibnet.ru
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Запрещенная в России террористическая организация «Талибан»
Фото: Callum Darragh

Генпрокуратура попросила приостановить действие запрета деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в стране, сообщила пресс-служба Верховного суда РФ.

Исковое заявление от генерального прокурора поступило в суд и принято к рассмотрению. Заседание пройдет в закрытом режиме 17 апреля.

Закон, который предусматривает механизм исключения организации из списка террористических по решению суда, президент России Владимир Путин подписал в конце декабря 2024 года. Это могут сделать, если есть факты, что организация «прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

«Талибан» был признан террористической организацией в России в 2003 году. После вывода из Афганистана американских войск в августе 2021 года талибы пришли к власти в стране.

МИД РФ и министерство юстиции предложили Путину исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Российский президент говорил, что, несмотря на наличие крупных проблем в Афганистане, движение имеет реальную власть в стране, поэтому надо выстраивать отношения.

Лидеры движения регулярно приезжают в Россию. В последние годы их принимали в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, где они общались с российскими чиновниками.

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Политика #Россия #Мир
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