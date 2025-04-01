Автоматическое продление водительских прав перестало действовать

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в России в 2022 году и затем был автоматически продлен, с 1 апреля необходимо заменить, следует из постановления правительства.

В 2022 году в России был введен особый режим продления действия водительских удостоверений для снижения нагрузки на административные органы во время пандемии. Он производился автоматически на три года.

На три года был продлен срок тех прав, которые прекращают действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Во избежание недоразумений на дороге граждане могут самостоятельно проверить действие водительских прав по базе ГАИ.

Для получения новых прав водителям нужно будет заплатить пошлину, пройти медкомиссию и получить в ГАИ новый документ. Если автолюбители этого не сделают и их остановят сотрудники ДПС, им придется заплатить штраф в размере до 15 тысяч рублей.