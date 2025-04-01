НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автоматическое продление водительских прав перестало действовать

Источник:
Sibnet.ru
360 2

Водительские удостоверения, срок действия которых истек в России в 2022 году и затем был автоматически продлен, с 1 апреля необходимо заменить, следует из постановления правительства.

В 2022 году в России был введен особый режим продления действия водительских удостоверений для снижения нагрузки на административные органы во время пандемии. Он производился автоматически на три года.

На три года был продлен срок тех прав, которые прекращают действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Во избежание недоразумений на дороге граждане могут самостоятельно проверить действие водительских прав по базе ГАИ.

Для получения новых прав водителям нужно будет заплатить пошлину, пройти медкомиссию и получить в ГАИ новый документ. Если автолюбители этого не сделают и их остановят сотрудники ДПС, им придется заплатить штраф в размере до 15 тысяч рублей.

Еще по теме
Стала известна стоимость расширенного на Белоруссию ОСАГО
Минпромторг опроверг разработку закона о ТО машины перед продажей
Минтранс предложил считать самокатчиков водителями
Штраф за перевозку детей без автокресел увеличат вдвое
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Наука объяснила природу «шестого чувства»
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
Зеленский признался в ненависти к русским
Обсуждение (2)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Dimank

Это типа этот эксперт так оправдывает заоблачные цены на рыбу сейчас? Тогда правильно делали коммунисты,...

карат11

Ну всё, теперь понятно! Спокойно можно продолжать существовать на безрыбье. И постараться забыть все...

Uynachalnica

"Эксперт из отрасли объяснил МИФ о дешевой рыбе в СССР" - о каком именно "мифе" речь? Рыба была дешевой...

se 34

Украина да и все украинцы упорным трудом заслужили чтоб Зеленский был их потужным лидером на всегда,...