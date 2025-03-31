Роспотребнадзор идентифицировал появившийся в России вирус

Распространившийся в России вирус, сообщения о котором ранее появились в СМИ, оказался микоплазменной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что ситуация находится на строгом контроле, эпидемиологическая ситуация по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема.

Телеграм-канал SHOT 29 марта сообщил о появлении в России неизвестного вируса. По данным канала, заболевшие жаловались на высокую температуру и сильный кашель с кровью, при этом тесты на COVID-19 и грипп были отрицательными.

Микоплазменная пневмония — атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Заболевание сопровождается сильным и продолжительным кашлем, нередко фиксируется высокая температура. Вакцины от заражения этой инфекцией нет.