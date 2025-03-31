Google открыла доступ к нейросети Gemini 2.5 Pro всем пользователям

Google начала распространять свою новейшую модель Gemini 2.5 Pro среди пользователей бесплатной версии приложения.

Теперь она доступна не только подписчикам платной версии Gemini Advanced, но и всем желающим несмотря на то, что ранее компания представила эту модель как свою самую передовую и производительную

Gemini 2.5 Pro поддерживает работу с приложениями и расширениями, позволяет загружать файлы и умеет использовать функцию Canvas. Ранее доступ к этим возможностям имели только подписчики Google One AI Premium, которая стоит 19,99 доллара в месяц в США.

В рейтинге LMArena Gemini 2.5 Pro сейчас лидирует в и показывает лучшие результаты в математике и естественных науках. Пока неизвестно, будет ли стабильная версия 2.5 Pro бесплатной для всех, или текущий шаг связан только с этапом тестирования.