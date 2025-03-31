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Google открыла доступ к нейросети Gemini 2.5 Pro всем пользователям

Источник:
Sibnet.ru
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Google начала распространять свою новейшую модель Gemini 2.5 Pro среди пользователей бесплатной версии приложения.

Теперь она доступна не только подписчикам платной версии Gemini Advanced, но и всем желающим несмотря на то, что ранее компания представила эту модель как свою самую передовую и производительную

Gemini 2.5 Pro поддерживает работу с приложениями и расширениями, позволяет загружать файлы и умеет использовать функцию Canvas. Ранее доступ к этим возможностям имели только подписчики Google One AI Premium, которая стоит 19,99 доллара в месяц в США.

В рейтинге LMArena Gemini 2.5 Pro сейчас лидирует в и показывает лучшие результаты в математике и естественных науках. Пока неизвестно, будет ли стабильная версия 2.5 Pro бесплатной для всех, или текущий шаг связан только с этапом тестирования.

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