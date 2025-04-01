Генетически модифицированный рис сделали лекарством для сердца

Ученые из Китая создали генетически модифицированный рис. В его составе есть коэнзим CoQ10, который важен для здоровья сердца и энергообеспечения организма.

«Мы изучили более 1000 видов растений, чтобы выяснить генетические особенности синтеза CoQ10, и переключили рис с производства CoQ9 на CoQ10», — отметили исследователи в статье, опубликованной журналом Cell.

Коэнзим CoQ10 вырабатывается организмами, но его синтез замедляется с возрастом. Многие люди принимают добавки CoQ10, но они дорогие. Модифицированный рис решает эту проблему. Одно зерно модифицированного риса содержит до 5 микрограмма CoQ10.

Разработка такого риса, производящего CoQ10, может положительно повлиять на здоровье множества людей, ведь рисом регулярно питаются более 3,5 миллиардов человек.