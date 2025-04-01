НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Генетически модифицированный рис сделали лекарством для сердца

Источник:
Sibnet.ru
308 0

Ученые из Китая создали генетически модифицированный рис. В его составе есть коэнзим CoQ10, который важен для здоровья сердца и энергообеспечения организма.

«Мы изучили более 1000 видов растений, чтобы выяснить генетические особенности синтеза CoQ10, и переключили рис с производства CoQ9 на CoQ10», — отметили исследователи в статье, опубликованной журналом Cell.

Коэнзим CoQ10 вырабатывается организмами, но его синтез замедляется с возрастом. Многие люди принимают добавки CoQ10, но они дорогие. Модифицированный рис решает эту проблему. Одно зерно модифицированного риса содержит до 5 микрограмма CoQ10.

Разработка такого риса, производящего CoQ10, может положительно повлиять на здоровье множества людей, ведь рисом регулярно питаются более 3,5 миллиардов человек.

Еще по теме
Ученые расшифровали уникальную рукопись о короле Артуре
Геохимики определили место зарождения первых организмом на Земле
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
Разработаны революционные аккумуляторы на морской воде
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Открыт новый способ борьбы с выпадением волос
Наука объяснила природу «шестого чувства»
Зеленский попросил у Европы войска для борьбы с Россией
Зеленский признался в ненависти к русским
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин подписал указ о призыве в армию
Россиянам ограничили количество сим‑карт
Трамп рассказал о дедлайне для России по миру на Украине
Роспотребнадзор идентифицировал появившийся в России вирус
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Dimank

Это типа этот эксперт так оправдывает заоблачные цены на рыбу сейчас? Тогда правильно делали коммунисты,...

карат11

Ну всё, теперь понятно! Спокойно можно продолжать существовать на безрыбье. И постараться забыть все...

Uynachalnica

"Эксперт из отрасли объяснил МИФ о дешевой рыбе в СССР" - о каком именно "мифе" речь? Рыба была дешевой...

se 34

Украина да и все украинцы упорным трудом заслужили чтоб Зеленский был их потужным лидером на всегда,...