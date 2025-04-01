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Ученые расшифровали уникальную рукопись о короле Артуре

Источник:
Sibnet.ru
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Фрагменты старофранцузских текстов XIII века, рассказывающих о приключениях короля Артура и его помощника Мерлина, случайно обнаружили в англо-нормандской рукописи XVI века. 

«Найденные рукописи содержат фрагменты романа "Suite Vulgate du Merlin" (XIII век). До наших дней сохранилось мало экземпляров этого романа. Это уникальная находка», — сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

Манускрипт нашли под переплетом другого издания, рукопись была сложена и вшита в обложку этой книги, вследствие чего исследователи несколько столетий даже не подозревали о существовании уникального исторического документа.

Фрагмент легенд о Мерлине и короле Артуре 700-летней давности
Фрагмент легенд о Мерлине и короле Артуре 700-летней давности
Фото: © Cambridge University Library

Роман рассказывает о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне. История была частью средневекового цикла «Ланселот-Грааль». Ее текст написан на старофранцузском языке. В итоге ученые благодаря находке расшифровали два ранее неизвестных эпизода.

Исследование проливает свет на формирование артуровских легенд. Роман «Ланселот-Грааль» (XIII век) — ключевой текст артурианского цикла, при этом историкам известны только порядка 40 рукописей произведения.

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Наука #Наука
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